Щонайменше 7 людей загинули унаслідок вибуху смертника в Кабулі – МВС Афганістану

Щонайменше сім людей загинули унаслідок вибуху смертника в шиїтському районі столиці Афганістану Кабула, повідомляє речник Міністерства внутрішніх справ країни Наджиб Даніш.

«Унаслідок вибуху сім людей загинули, ще сім були поранені», – написав Даніш у Facebook.

Водночас речник Міністерства охорони здоров'я Афганістану повідомив про щонайменше 13 поранених.

Влада Афганістану не зараховує нападника до числа жертв.

Жодна організація наразі не взяла на себе відповідальності за вибух.

Підтримуваний Заходом уряд у Кабулі намагається перемогти «Талібан» та інші угруповання бойовиків після виведення більшої частини військ НАТО в 2014 році. Афганський уряд і таліби провели мирні переговори у 2015 році, але вони завершилися безрезультатно. Війна в Афганістані триває вже понад 16 років.

28 лютого президент Афганістану Ашраф Гані запропонував визнати «Талібан» законною політичною групою в межах процесу, який може сприяти поновленню мирних переговорів.