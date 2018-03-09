Порядок у центрі Києва забезпечують понад 500 правоохоронців – МВС

Понад 500 правоохоронців забезпечують порядок у центрі Києва, де 9 березня відбуваються заходи з нагоди 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, повідомляє сайт МВС.

«За порядком, зокрема, поблизу парку Тараса Шевченка, стежать як поліцейські, так і нацгвардійці. Для недопущення провокацій та попередження правопорушень правоохоронці проводять превентивні заходи, як-от перевірка документів, поверхневий огляд, працюють кінологи, вибухотехніки та групи комунікації. При ускладненні оперативної обстановки до охорони правопорядку будуть залучені створені резерви правоохоронців», – ідеться в повідомленні.

У Києві в парку імені Шевченка зранку 9 березня мітингують прихильники партії «Рух нових сил». В акції беруть участь до 300 осіб, які не тримають партійних прапорів. З постамента пам’ятника Кобзареві виступають промовці, які критикують дії влади, зокрема президента України Петра Порошенка. Також на сцені стоять кілька активістів, які тримають плакати. На одному з плакатів написана вимога ухвалити закон про імпічмент президента, а на іншому – англійською «Порошенко не мій президент».