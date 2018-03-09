Штаб: через обстріли на Донбасі один військовий загинув, один – поранений

Внаслідок обстрілів, здійснених підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі, 9 березня один український військовий загинув, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції.

За повідомленням, постраждалого військовослужбовця доправили до лікарні і надали медичну допомогу. Про те, в якому він стані, не повідомляють.

За даними штабу, протягом доби 9 березня станом на 18:00 було зафіксовано два обстріли українських сил з боку бойовиків на Донбасі: вночі у Водяному, що на околицях Маріуполя, а також біля Авдіївки.

Раніше сьогодні Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що в зоні конфлікту на Донбасі внаслідок нічного обстрілу снайпера загинув нацгвардієць Юрій Луговський.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли 9 березня не наводять.

2 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила про домовленість тристоронньої контактної групи в Мінську про відновлення режиму припинення вогню, що має вступити в силу з 00:01 годин 5 березня. До цього черговий «режим тиші» був оголошений з півночі 23 грудня 2017 року. Але це перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.