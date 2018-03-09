Палестинець загинув на Західному березі Йордану внаслідок сутичок з ізраїльськими силами

Внаслідок сутичок між палестинцями й ізраїльськими солдатами на Західному березі Йордану 9 березня загинув палестинець, повідомляє Міністерство охорони здоров’я палестинської адміністрації.

Представник ізраїльських військових заявив, що вбитий палестинець погрожував кинути запалювальну бомбу в бік солдатів, і військовослужбовці відкрили попереджувальний вогонь.

Мирні переговори між ізраїльтянами і палестинцями, які велися за посередництва США, були перервані в 2014 році. Пізніше адміністрація президента Дональда Трампа не змогла домогтися прогресу у відновленні цих переговорів.

Напруженість між сторонами продовжує зростати відтоді, як Вашингтон заявив про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю й оголосив про намір перенести в Єрусалим посольство США.