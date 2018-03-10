«Загроза не стала менша, просто сприймається як менш актуальна» – професор Гарварду Плохій

Росія здійснює свою агресію, поділяючи і протиставляючи, і зараз загроза не стала стала меншою, сказав в інтерв’ю Радіо Свобода лауреат Шевченківської премії 2018 року, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій.

«Російська агресія будується якраз на тому, щоб нас поділити на українців і росіян, на російськомовних і україномовних, на євреїв і на татар. Сьогодні загроза не менша, але вона сприймається як менш актуальна. І той альянс, який склався під час Майдану, склався у 2014 році, сьогодні проходить дуже серйозні випробування», – зазначив Сергій Плохій.

На його думку, Україна є сьогодні завдяки тому, що «відбулася мобілізація українського суспільства через усі кордони етнічні, релігійні, культурні, мовні», і зараз збереження України залежить від «щоденного пошуку діалогу, щоденний пошук компромісів».

Директор Українського наукового інституту Гарвардського університету історик Сергій Плохій отримав Шевченківську премію 2018 року у галузі публіцистика за книгу «Брама Європи». Він є автором численних досліджень з історії України, зокрема козаччини, а також науково-популярних видань, що розповідають англомовному читачеві про минула та сучасне України.