Інцидент із депутатом Ради Левченком розслідують як «насильство щодо державного діяча» – прокуратура

Інцидент, що стався 9 березня на вулиці Половецькій у Києві між депутатом Верховної Ради Юрієм Левченком та групою осіб, розслідуватиметься за статтею «Насильство щодо державного діяча», повідомила 10 березня прокуратура Києва.

Дані про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча».

Крім того, у зв’язку з сутичками, які сталися під час згаданих подій, розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу України.

Після сутичок за участю позафракційного народного депутата Юрія Левченка та депутата Київради Святослава Кутняка до відділення поліції доставили сімох людей, повідомила 9 березня прес-служба поліції Києва.

Зранку 9 березня МВС повідомило, що поліція з’ясовує обставини конфлікту за участю Левченка та Кутняка. У відомстві зазначили, що інцидент трапився на вулиці Половецькій у Шевченківському районі Києва під час демонтажу незаконних гаражів.

За даними МВС, біля гаражного кооперативу сталася сутичка. Наряди поліції встановили, що працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили демонтаж гаражів.

Кутняк повідомив, що під час конфлікту Левченка побили.

Обидва депутати є представниками політичної партії «Свобода».