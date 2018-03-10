Юлій Мамчур: під час захоплення Криму військове керівництво з Києва не давало конкретних вказівок

Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Юлій Мамчур у коментарі Крим.Реалії розповів, що під час захоплення Криму військами спеціальних сил Росії він регулярно зв’язувався з керівництвом, але у відповідь не чув конкретних наказів до дії.

«Ситуація розгорталася так, що в той момент ніхто не міг дати конкретної поради. Мої інформаційні довідки йшли керівництву, а рекомендацій мені дати не могли. Єдине сказали, що даємо можливість вирішувати багато чого на місці», – сказав він.

Мамчур додав, що основна увага тоді було приділена тому, щоб зберегти особовий склад.

«Звичайно, ми намагалися отримати конкретні вказівки щодо льотчиків. Наша частина стояла на бойовому чергуванні 27 лютого. Ми могли використати цей день для перебазування військової частини. Але ніхто такого наказу не дав, хоча частини були приведені в бойову готовність», – пояснив він.

Юлій Мамчур був командиром Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряного командування «Південь». Під час подій у Криму в березні 2014 роки після ультиматуму невідомих у військовій формі полковник заявив, що особовий склад бригади тактичної авіації в Бельбеку вірний народові України та військовій присязі і зі зброєю в руках готовий до захисту територіальної цілісності України.

4 березня українські військові провели «психічну атаку»: без зброї, під бойовим прапором Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна і Державним прапором України, виконуючи гімн України, вони рушили в бік російських військових, які блокували їм дорогу до військової частини, при цьому російські військові стріляли під ноги українським військовим і в повітря. В результаті переговорів протягом дня вдалося частково повернути військову частину під український контроль.

Пізніше у зв’язку з нерівним співвідношенням сил сторін особовий склад 204-ї бригади тактичної авіації залишив військову частину А-4515, вона перейшла під контроль російських військовослужбовців без прикметних знаків. Після цього полковник Юлій Мамчур був арештований російськими військовослужбовцями і насильно вивезений до Севастополя, у військову в’язницю.

26 березня 2014 року полковник Мамчур разом із п’ятьма іншими захопленими в полон українським офіцерами в супроводі російських автоматників залишив територію Криму.

Після передислокації з Криму на материкову частину України військова частина Юлія Мамчура була перебазована до Миколаєва.