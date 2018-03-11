200 екс-бойовиків звільнили від відповідальності за програмою СБУ «На тебе чекають вдома» – штаб

З початку конфлікту в Україну повернулося 200 колишніх бойовиків за програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома», повідомляє у Facebook штаб української воєнної операції на Донбасі.

За даними штабу, з них звільнено від кримінальної відповідальності судами 125 осіб , від відбування покарання – 9.

Служба безпеки України має для колишніх бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР» програму «На тебе чекають вдома». За її умовами, бойовики, які здалися і не вчиняли тяжких злочинів, можуть бути виправдані через суд і повернутися до своєї сім’ї.

Ця програма передбачає, що така особа самостійно зголошується розповісти про участь у сепаратистських угрупованнях. Зокрема, 6 січня минулого року сайт спецслужби повідомив, що суд звільнив від кримінальної відповідальності колишнього учасника незаконних збройних формувань, жителя міста Добропілля на Донеччині.

Програма діє з 18 серпня 2015 року.