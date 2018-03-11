У неділю в Україні туман, місцями ожеледиця – Гідрометцентр

Український гідрометцентр повідомляє про потепління в Україні у неділю: хоча вночі температура подекуди опускатиметься до 5 градусів морозу, вдень очікується 2-8 градусів тепла.

«11 березня у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім сходу, туман. На дорогах, крім південних та більшості західних областей, місцями ожеледиця», – йдеться у повідомленні.

Найтепліше буде на Одещині: вночі 0-5 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.

Водночас, як прогнозує синоптик Наталія Діденко, з понеділка до України прийдуть атмосферні фронти з Атлантики із своїми дощами.

Українські та закордонні синоптики прогнозують періодичні мокрий сніг, дощ або мряку впродовж вихідних у більшості регіонів України.