У Румунії представники угорської громади вимагали автономії

У румунському місті Тиргу-Муреш представники угорської громади вимагали надання територіальної автономії повітам із компактним проживанням угорців, повідомляє агенція «Укрінформ».

Учасники акції зібралися біля пам’ятника Секейских мучеників у місті Тиргу-Муреш, розгорнули величезний секейский прапор (секеї – так у Румунії називають етнічних угорців Трансільванії) і скандували «Автономію».

Учасники мітингу ухвалили звернення до парламенту, уряду і президента Румунії з вимогою про надання автономії.

«Хочемо нагадати, що автономія Секейского краю не зачіпає суверенітет і територіальну цілісність Румунії і не утискає права румунів та громадян інших національностей, які проживають у цьому краї. Автономія не суперечить також Конституції Румунії», – йдеться у зверненні.

Місця компактного проживання угорців у Румунії – повіти Харгита, Ковасна та Муреш.

Це вже не перша спроба керівництва етнічної меншини угорців Трансильванії домогтися територіальної автономії в Румунії.