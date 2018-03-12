Медіакомпанія ВВС звертається до ООН щодо захисту своїх журналістів в Ірані

Британський мовник ВВС 12 березня повідомив про звернення в Організацію Об’єднаних Націй із закликом захистити права журналістів компанії та їхніх родин на тлі ескалації переслідувань з боку іранської влади.

«BBC приймає безпрецедентний крок, звертаючись до Організації Об’єднаних Націй, тому що наші власні спроби переконати іранську владу припинити переслідування були повністю проігноровані», – сказав у заяві 12 березня генеральний директор BBC Тоні Холл.

Він зазначив, що протягом останніх дев’яти років покарання журналістів Перської служби BBC і їхніх сімей лише погіршилося.

«Мова йде не тільки про BBC, ми не єдина медіа-організація, яка піддавалась переслідуванням або була змушена йти на компроміс при роботі з Іраном», – сказав Хол, додавши, що йдеться про фундаментальні права людини.

У найближчі дні журналісти ВВС виступлять на сесії Ради з прав людини, щоб закликати держави-члени вжити заходів щодо захисту своїх співробітників і забезпечити їх право на вільне вираження думки.

У ВВС нагадали, що «заклик до негайних дій» від імені перського персоналу передали ще торік у жовтні на ім’я спецдоповідачів ООН Девіда Кайє та нині покійної Асми Джахангір.

Повідомляється, що в 2017 році переслідування загострилося, коли іранська влада розпочала кримінальне розслідування, стверджуючи, що робота журналістів Перської служби BBC була «злочином проти національної безпеки Ірану».

Це супроводжувалося судовою забороною на заморожування активів 152 осіб, з нинішнього і колишнього персоналу ВВС. Йшлося також про заборону журналістам і їхнім сім’ям купувати або продавати свої будинки та інше майно в Ірані.

BBC запустила свою Перську службу, яка мовить з Лондона, в 2009 році.