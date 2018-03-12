Непал: щонайменше 27 людей загинули в авіакатастрофі в Катманду

Щонайменше 27 людей загинули в авіакатастрофі пасажирського літака в авіакатастрофі в столиці Непалу Катманду. Судно розбилося при заході на посадку, повідомляють ЗМІ.

За їхніми даними, на борту була 71 людина, включно із 67 пасажирами та чотирма членами екіпажу.

ЗМІ пишуть про щонайменше 17 постраждалих, яких доставили до госпіталю.

«Шанси врятувати кого-небудь зараз дуже низькі, оскільки літак сильно пошкоджений вогнем», – заявив речник армії Гокул Бхандарі.

Причина аварії наразі невідома.

Літак прибув зі столиці Бангладеш Дакки.