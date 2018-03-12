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12 Березень 2018, Київ 15:57
Новини | Міжнародні

Непал: щонайменше 27 людей загинули в авіакатастрофі в Катманду

Місце падіння літака в Катманду, Непал, 12 березня 2018 року

Щонайменше 27 людей загинули в авіакатастрофі пасажирського літака в авіакатастрофі в столиці Непалу Катманду. Судно розбилося при заході на посадку, повідомляють ЗМІ.

За їхніми даними, на борту була 71 людина, включно із 67 пасажирами та чотирма членами екіпажу.

ЗМІ пишуть про щонайменше 17 постраждалих, яких доставили до госпіталю.

«Шанси врятувати кого-небудь зараз дуже низькі, оскільки літак сильно пошкоджений вогнем», – заявив речник армії Гокул Бхандарі.

Причина аварії наразі невідома.

Літак прибув зі столиці Бангладеш Дакки.

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