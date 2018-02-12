Причиною катастрофи Ан-148 у Росії міг бути теракт – український авіаексперт

Літак Ан-148 «Саратовських авіаліній», що виконував рейс Москва – Орськ, розбився 11 лютого, за кілька хвилин після зльоту. Загинули 65 пасажирів та шестеро членів екіпажу. Серед версій причин катастрофи – обмерзання, людський фактор, технічна несправність повітряного судна або теракт. На думку українських експертів, проблема, скоріш за все, була в експлуатації судна, а не в його конструкції.

«Літак Ан-148 був побудований 10 червня 2010 року в ВАТ «Воронізьке акціонерне літакобудівне товариство». Літак мав діючий термін служби до 2020 року. Технічне обслуговування проводилося силами експлуатанта, тобто а/к «Саратовські авіалінії», – повідомило українське державне підприємство «Антонов» і додало, що фахівці компанії готові долучитися до розслідування катастрофи в Росії.

Його проводить комісія Міждержавного авіаційного комітету (МАК).

За даними Слідчого комітету Росії, вибух на борту літака відбувся після падіння.

«Встановлено, що в момент падіння повітряне судно було в цілісності, без загоряння, вибух стався після падіння літака», – заявили в Слідчому комітеті.

Авіакатастрофа не має стосунку до конструкції літака – Коновалов

Розробка пасажирського Ан-148 розпочалася на початку 1990-х, підготовка серійного виробництва розпочалася в 2003-му на двох заводах – в Україна та російському Воронежі.

Український авіаексперт В’ячеслав Коновалов пояснює, що під час подібних катастроф можливі два сценарії: або пілот встигає щось сказати в ефір, або ні.

Якщо пілот не встигає нічого сказати, це означає, що відбулося щось моментально-катастрофічне. Можливо і теракт

«Якщо пілот не встигає нічого сказати, а так відбулося в цьому випадку, це означає, що відбулося щось моментально-катастрофічне. Можливо, і теракт. І це не має жодного стосунку до конструкції літака», – зауважив у коментарі для Радіо Свобода Коновалов.

За його словами, наразі будь-які версії катастрофи – теоретичні, оскільки для встановлення остаточної причини потрібен не один місяць розслідувань.

В’ячеслав Коновалов не виключає версії теракту або раптового вимкнення всієї системи: «Зараз можуть говорити, що це винні українські фахівці, бо майже половина деталей там наші, але це неправильний підхід, адже зібраний цей літак все ж у Росії».

​Подібну думку має авіаекперт Василь Шевченко. Він переконаний, що конструкція Ан-148 надійна і випробувана роками.

«Усі досягнення літаків Антонова були імплементовані в нове покоління літаків Ан -148, Ан-158 та Ан-178. Планер літального апарата виробляє серійний виробник і, як правило, від нього залежить стійкість цього літака. Що стосується причин аварій, то їх ніхто назвати поки що не може, бо це потребує серйозних досліджень», – сказав Радіо Свобода експерт.

За інформацією Шевченка, до авіакомпанії «Саратовські авіалінії» і раніше були зауваження щодо умов безпеки. Більшість літаків, які їй нині належать, застарілі.

Тут більше стоїть питання в експлуатації, надійності, суворих вимогах до використання, підготовки пілотів, а не до виробника

Якщо літак, вважає експерт, потрапляє в аварійну ситуацію, це не означає, що винна країна, де його виробляють.

«Тут більше стоїть питання в експлуатації, надійності, суворих вимогах до використання, підготовки пілотів, а не до виробника», – зауважив Василь Шевченко.

Говорити про статистику не доводиться

Пілот російської авіакомпанії, який попросив не називати його ім’я, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що вважає причиною авіакатастрофи теракт. Він сказав, що не вірить у те, що причиною могли стати помилка пілота чи технічна причина.

Він також повідомив про можливість того, що капітан вирішив не обробляти літак рідиною від обледеніння.

За словами українських авіаінженерів, без аналізу чорного ящика встановити причину катастрофи неможливо, а літаків даного типу дуже мало, щоб можна було говорити про якусь статистику.

Фахівці заводу «Антонов» зможуть щось конкретне сказати про аварію лише у випадку, якщо їх допустять до розслідування

Російська авіакомпанія «Саратовські авіалінії» тимчасово зупинила експлуатацію літаків Ан-148, один із яких розбився 11 лютого в районі московського аеропорту «Домодєдово».

Завод «Антонов», який нині входить до компанії «Укроборонпром», поступово позбувається російських деталей у літаках.

Державне підприємство «Антонов» засноване в 1946 році. Основними напрямками діяльності є створення, випробування нових дослідних зразків авіаційної техніки, серійне виробництво та післяпродажний супровід літальних апаратів. На підприємстві працює понад 13 тисяч працівників.