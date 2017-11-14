«Укроборонпром»: літак Ан-70 модернізують – позбудуться російських деталей

У компанії «Укроборонпром» заявляють, що військово-транспортний літак Ан-70 модернізують, позбудуться російських деталей.

Як повідомляє прес-служба компанії, про готовність взяти участь у модернізації літака заявили компанії з Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів і Туреччини.

Крім того, в «Укроборонпромі» зауважують, що успішна реалізація міжнародної програми літака Ан-132 дала старт для нових спільних проектів української авіаційної промисловості з іноземними компаніями.

«Головним завданням було позбавити українську промисловість залежності від російських комплектуючих шляхом, налагодження співпраці з прогресивним світом та забезпечення українських літаків найкращими системами міжнародного стандарту. Наразі за результатами переговорів з партнерами вже готуються відповідні домовленості для закріплення результатів зустрічей», – йдеться у повідомленні.

Днями українське підприємство «Антонов», яке входить до складу «Укроборонпрому», представило на виставці Dubai Air Show два транспортні літаки – літак-демонстратор Ан-132Д і військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70.

3 листопада держпідприємство «Антонов» заявило, що відновить співпрацю з російською компанією, зокрема проведе оцінку технічного стану літака Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Волга-Днєпр». У компанії пояснили, що ці роботи фахівці «Антонова» проведуть з метою дотримання своїх зобов’язань і за міжвідомчим узгодженням з відповідними міністерствами та відомствами України.