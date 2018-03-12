У Запоріжжі ветерани бойових дій на Донбасі мітингують із вимогою видати їм документи на землю

Понад півсотні ветеранів бойових дій на Донбасі пікетували будівлю головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області. Протестувальники вимагали від керівництва установи видати їм документи на землю, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Також вони передали посадовцям Держгеокадастру списки учасників бойових дій, які не отримали відповідних наказів щодо виділення землі, і вимагали пояснень щодо цих випадків.

«У нас був меморандум, ми домовлялись, що налагоджуємо конструктивну співпрацю, допомагаємо владнати документи, організувати АТОвців, щоб не було хаотично. Ми відпрацьовували ці документи... Тому в рамках цього меморандуму з кінця грудня ми подали близько сотні заяв, і знову ці сто заяв не задоволені», – повідомив один з організаторів пікету Олег Коломоєць.

В.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області Тетяна Тітова, яка вийшла до протестувальників, повідомила, що документи осіб, список яких їй передали учасники акції, зараз перебувають на узгодженні з керівництвами об’єднаних територіальних громад, де ті мають отримати земельні наділи. Також, за даними посадовця, терміни видачі наказів щодо виділення цих ділянок спливають лише в кінці березня, а відповідно жодних порушень з боку відомства щодо часу виготовлення документів немає.

Поки тривали переговори між ветеранами і керівництвом управління Держгеокадастру протестувальники заблокували вхід до установи, не пускаючи туди нікого.

Активісти і представники установи досягли домовленості про створення комісії з числа представників ветеранських організацій учасників бойових дій на Донбасі й депутатів обласної ради, що перевірятиме законність наказів із виділення землі за 2015-2018 рік.

Наразі учасники акції протесту продовжують чергувати біля будівлі Держгеокадастру в Запорізькій області.

У вересні 2017 року учасники бойових дій на Донбасі вже блокували роботу управління Держгеокадастру в регіоні. Тоді вхід до будівлі учасники мітингу заблокували шинами, вимагаючи звільнення керівництва місцевого управління Держгеокадастру, яке, на їхню думку, саботує видачу землі в регіоні ветеранам. Керівництво обласного управління Держгеокадастру заявило, що не розуміє, чим викликана акція протесту, адже більшість поданих із 2014 року заяв учасників бойових дій на отримання землі в регіоні задоволені відомством.