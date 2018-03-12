Міжбанк: долар упав нижче 26 гривень

Українська валюта продовжує посилюватися на міжбанківському валютному ринку. За результатами торгів 12 березня долар пробив униз ще одну психологічно важливу позначку – 26 гривень за одиницю американської валюти.

«На 16:00 зареєстровано 454 угоди на суму 367,8 мільйона доларів за середньозваженим курсом 25,9246», – вказує сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

Сесія 12 березня, як і більшість попередніх упродовж понад місяця, розпочалася зі значного переважання пропозиції долара над попитом. Національний банк України оголосив аукціон і викупив понад 59 мільйонів доларів за ціною відтинання не вище 25 гривень 95 копійок.

Гривня на міжбанку посилюється вже близько півтора місяця. Продовження тенденції цього тижня фахівці пояснюють кількома чинниками, серед яких нове розміщення Міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики, для купівлі яких нерезиденти заводять валюту. Ще одним чинником є те, що після чотирьох днів свят, з яких 8 і 9 березня були робочими днями в ЄС і США, 12 березня була зарахована валютна виручка українським експортерам за цей період. Також на курс тисне низька ліквідність у банківській системі.