Журналіст Лукашин і активістка «Українського вибору» Іваночко заявляють про обшуки СБУ у них вдома

Київський журналіст Юрій Лукашин і керівниця гуманітарної групи «Українського вибору» Віктора Медведчука на Львівщині Інна Іваночко заявляють, що 12 березня в них вдома відбулися обшуки, ініційовані українською прокуратурою Криму.

Зокрема, на відео, яке оприлюднив на своєму Youtube-каналі Руслан Коцаба з NewsOne, Лукашин розповідає, що обшук почався о шостій ранку, люди, що назвались співробітниками СБУ, вилучили телефон, планшет, накопичувачі і деякі візитні картки.

Інше видання Страна.UA оприлюднило фото першої сторінки ухвали суду, де зазначено, що обшук відбувається у рамках провадження прокуратури АРК.

Окрім того, «Громадська гуманітарна група Віктора Медведчука. Львівщина» повідомила на своїй сторінці у Facebook про обшук вдома у своєї керівниці Інни Іваночко. Також у повідомленні зазначено, що під час обшуку в активістки вилучили «засоби зв’язку і ноутбук».

Радіо Свобода звернулося із запитом до прокуратури Криму щодо підтвердження чи спростування наявності згаданих проваджень, у яких фігурують Лукашин та Іваночко, і очікує на відповідь.

Раніше сьогодні речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що Служба безпеки України 12 березня проводить понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, підозрюваних у сприянні країні-агресору в проведені антиукраїнських акцій.

За словами Гітлянської, серед цих громадян «є ті, хто має відношення до журналістського цеху».