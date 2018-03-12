СБУ проводить масштабні обшуки по всій Україні

Служба безпеки України 12 березня проводить понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, підозрюваних у сприянні країні-агресору в проведені антиукраїнських акцій, заявила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Під час обшуків вилучено пропагандистські матеріали, зброя, вибухівка та багато інших доказів підривної роботи проти нашої країни. Більш детальна інформація буде оприлюднена на сайті СБУ після завершення всіх необхідних процесуальних дій», – додала вона.

За словами Гітлянської, серед цих громадян «є ті, хто має відношення до журналістського цеху».

«Але приналежність до професії не може бути індульгенцією від законної відповідальності за антидержавницькі дії. Тому просимо вас не давати передчасні оцінки до оприлюднення всіх матеріалів», – написала речниця СБУ в Facebook.

Минулого тижня СБУ затримала голову громадської організації «Офіцерський корпус», колишнього переговірника у справі звільнення полонених Володимира Рубана на КПВВ «Майорське» на Донбасі при спробі переміщення великої кількості зброї з територій Донецької області, підконтрольних російським окупаційним адміністраціям.

У грудні минулого року СБУ заявила, що викрила власного співробітника на співпраці зі спецслужбами Росії, а також про затримання чиновника Кабміну, який діяв в інтересах російських спецслужб.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю й особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».