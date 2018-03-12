Бойовики здійснили два обстріли на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 12 березня підтримувані Росією бойовики здійснили два обстріли опорних пунктів українських військових.

За цими даними, на Луганському напрямку під вогнем із кулеметів та стрілецької зброї опинилися позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Новгородське, а на Донецькому напрямку бойовики застосували 120- та 82-міліметрові міномети і гранатомети поблизу Павлополя.

«Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах 12 березня селища Зайцеве та села Саханка, в угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 12 березня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.