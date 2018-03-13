ДСНС попереджає: у горах сходять лавини, в річках піднімається вода

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що 13 березня у гірських районах очікується лавинна небезпека, а також підйоми рівнів води на водоймах України.

Згідно з повідомленням, сходження лавин третього рівня небезпеки прогнозується в середньогiр’ї Львiвської областi, у горах Прикарпаття та на високогір’ї Закарпаття.

Крім того, 13-15 березня продовжиться розвиток весняного водопілля з підйомами рівнів води на річках басейну Дністра, Прута, Сіреті, Прип’яті, Західного Бугу та на інших ділянках. Очікуване підняття рівнів води від 0,3 до 1,5 метра.

За даними Укргідрометцентру, 13 березня у більшості областей України пройдуть дощі, на Вінниччині та Одещині місцями сильні. Лише у східних, Сумській, Полтавскій, Дніпропетровській та Запорізькій областях без опадів. Температура вдень 3-8° тепла, у західних областях, на півдні Одещини та в Криму 9-14°. Вітер в Україні південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У вівторок у Києві пануватиме дощова та вітряна погода з температурою вдень 5-7°.