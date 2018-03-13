Збірна України з біатлону не братиме участь у Кубку світу в Росії – Жданов

Збірна України з біатлону не братиме участь в етапі Кубку світу в Росії, повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов у Facebook.

Він заявив, що зустрівся з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком.

«Держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виняток. Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, у тому числі у спорті, не дотримується антидопінгових правил», – написав Жданов.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявляв, що рішення про те, чи поїде збірна України з біатлону на етап Кубка світу в Тюмені, має ухвалювати Міністерство молоді і спорту.

Наприкінці лютого Асоціації біатлону США й Чехії оголосили про бойкот етапу Кубка світу сезону 2017–2018 років, який пройде в російській Тюмені в березні. У заяві американської асоціації, зокрема, зазначається, що Росія, як і раніше, не відповідає кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства, а спортсменам, які приїжджають в країну, загрожує небезпека.

У кінці минулого року про бойкот змагань у Тюмені повідомила Асоціація біатлону Канади. Своє рішення біатлоністи пояснили недовірою до російської антидопінгової системи.