Біатлоністи зі США і Чехії оголосили про бойкот Кубка світу в Росії

Асоціації біатлону США й Чехії оголосили про бойкот Кубка світу сезону 2017–2018 років, який пройде в російській Тюмені в березні.

У заяві американської асоціації, зокрема, зазначається, що Росія, як і раніше, не відповідає кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства, а спортсменам, які приїжджають в країну, загрожує небезпека. Федерація біатлону США також назвала неприйнятним рішення Міжнародного союзу біатлоністів проводити Кубок світу в Тюмені.

«Ми вважаємо, що Росія не має приймати міжнародні події, зважаючи на поточну ситуацію», – цитують чеські ЗМІ голову місцевої федерації біатлону Їржі Гамзу.

У кінці минулого року про бойкот змагань у Тюмені повідомила Асоціація біатлону Канади. Своє рішення біатлоністи пояснили недовірою до російської антидопінгової системи.

На зимовій Олімпіаді в Південній Кореї російські атлети були позбавлені права змагатися під прапором своєї країни. Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня 2017 року відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 року в Південній Кореї після того, як два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором. У результаті було зареєстровано 169 російських атлетів для участі в Олімпіаді-2018.