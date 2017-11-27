Пєсков заявив, що Росія планує захищати дискваліфікованих через допінг спортсменів

Росія планує захищати дискваліфікованих через допінг російських спортсменів, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Головне – далі досить наполегливо, енергійно вживати всіх можливих заходів для захисту наших законних інтересів і законних інтересів наших спортсменів», – сказав Пєсков.

24 листопада Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що позбавив російського бобслеїста Олександра Зубкова двох золотих медалей зимової Олімпіади 2014 року, яка відбулася в російському Сочі. Його визнали винним у порушенні антидопінгових правил. Після цього збірна Росії в неофіційному командному заліку ігор 2014 року спустилася з першого місця на третє.

«Перемогу вкрасти дуже складно, тим більше, таку перемогу, яка навіки залишиться за нашою збірною і за нашими спортсменами-героями», – заявив Пєсков.

У 2015 році була опублікована доповідь незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена про допінг у російському спорті. У ній йшлося про те, що понад тисячу спортсменів з Росії вживали заборонені речовини, а держава і спецслужби допомагали приховувати позитивні проби. Більшість російських атлетів позбавили права брати участь у міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Російське антидопінгове агентство досі не відновило свої акредитації.

Колишній міністр спорту, віце-прем’єр Росії Віталій Мутко заявив 12 вересня, що Москва ніколи не визнавала і не визнає існування державної програми підтримки допінгу. У відповідь Всесвітнє антидопінгове агентство зазначило, що російська влада має припинити «перекладати провину на інших» і визнати обман.

У вересні 2017 року з’явилася спільна заява антидопінгових агентств 17 країн з вимогою усунути Росію від зимових Олімпійських ігор 2018 року.