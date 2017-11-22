МОК пожиттєво відсторонив від Олімпіад чотирьох російських скелетоністів через допінг

Міжнародний олімпійський комітет пожиттєво відсторонив від участі в Олімпійських іграх чотирьох російських скелетоністів через вживання допінгу під час зимової Олімпіади в Сочі у 2014 році.

МОК дискваліфікував золотого медаліста Олександра Третякова, бронзову призерку Олену Нікітіну, а також Марію Орлову та Ольгу Потиліцину. Третякова і Нікітіну позбавили медалей.

У 2015 році була опублікована доповідь незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена про допінг у російському спорті. У ній йшлося, що понад тисяча спортсменів з Росії вживали заборонені речовини, а держава і спецслужби допомагали приховувати позитивні проби. Більшість російських атлетів позбавили права брати участь у міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Російське антидопінгове агентство досі не відновило свої акредитації.

Колишній міністр спорту, віце-прем’єр Росії Віталій Мутко заявив 12 вересня, що Москва ніколи не визнавала і не визнає існування державної програми підтримки допінгу. У відповідь Всесвітнє антидопінгове агентство зазначило, що російська влада має припинити «перекладати провину на інших» і визнати обман.

У вересні 2017 року з’явилася спільна заява антидопінгових агентств 17 країн з вимогою усунути Росію від зимових Олімпійських ігор 2018 року.