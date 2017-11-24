МОК позбавив російського бобслеїста двох золотих медалей Олімпіади в Сочі

Міжнародний олімпійський комітет позбавив російського бобслеїста Олександра Зубкова двох золотих медалей зимової Олімпіади 2014 року, яка відбулася в Сочі. Його визнали винним у порушенні антидопінгових правил.

Зубкова пожиттєво дискваліфікували від участі в майбутніх Олімпійських іграх. Також йому заборонена акредитація на всі змагання під егідою МОК у будь-якій ролі. Зубков завершив спортивну кар’єру у 2014 році і наразі є президентом Федерації бобслея Росії.

Крім того, Міжнародний олімпійський комітет пожиттєво відсторонив від Олімпіад ще трьох російських спортсменок: бобслеїстку Ольгу Стульнєву та ковзанярок Олександру Рум’янцеву й Ольгу Фаткуліну. Остання позбавлена срібної медалі Олімпіади в Сочі.

У 2015 році була опублікована доповідь незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена про допінг у російському спорті. У ній йшлося про те, що понад тисяча спортсменів з Росії вживали заборонені речовини, а держава і спецслужби допомагали приховувати позитивні проби. Більшість російських атлетів позбавили права брати участь у міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Російське антидопінгове агентство досі не відновило свої акредитації.

Колишній міністр спорту, віце-прем’єр Росії Віталій Мутко заявив 12 вересня, що Москва ніколи не визнавала і не визнає існування державної програми підтримки допінгу. У відповідь Всесвітнє антидопінгове агентство зазначило, що російська влада має припинити «перекладати провину на інших» і визнати обман.

У вересні 2017 року з’явилася спільна заява антидопінгових агентств 17 країн з вимогою усунути Росію від зимових Олімпійських ігор 2018 року.