У Кривому Розі відкрили провадження через самогубство військового

У Кривому Розі виявили повішеним військовослужбовця однієї з військових частин, повідомили Радіо Свобода 13 березня у військовій прокуратурі Південного регіону України.

За даними прокуратури, слідство веде місцева поліція.

У Криворізькому міському відділі поліції підтвердили, що в Тернівському районі 11 березня місцеві жителі поблизу одного з кар’єрів виявили повішеним 19-річного юнака.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернівського відділення поліції. Тіло направили на судмедекспертизу.

Як поінформували в поліції, за фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «самогубство».

Раніше у військовій прокуратурі Південного регіону оприлюднили статистику небойових втрат військовослужбовців ЗСУ: за цими даними, упродовж 2017 року в зоні відповідальності військової прокуратури Південного регіону України зафіксовано більше ніж півсотні смертельних випадків, частина з яких – у стані алкогольного сп’яніння. Чи є серед цих випадків самогубства, не уточнюється.

2016 року головний психіатр Міністерства оборони України Олег Друзь заявляв, що «випадки самогубств серед військових є непоодинокими», та, за його словами, офіційну інформацію про кількість міністерство не оприлюднює.

У січні 2018 року повідомлялось про самогубство військовослужбовця на Дніпропетровщині, на території одного з військових об’єктів.