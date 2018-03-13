У Кривому Розі відкрили провадження через самогубство військового

У Кривому Розі виявили повішеним військовослужбовця однієї з військових частин, повідомили Радіо Свобода 13 березня у військовій прокуратурі Південного регіону України.
За даними прокуратури, слідство веде місцева поліція.
У Криворізькому міському відділі поліції підтвердили, що в Тернівському районі 11 березня місцеві жителі поблизу одного з кар’єрів виявили повішеним 19-річного юнака.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернівського відділення поліції. Тіло направили на судмедекспертизу.
Як поінформували в поліції, за фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «самогубство».
Раніше у військовій прокуратурі Південного регіону оприлюднили статистику небойових втрат військовослужбовців ЗСУ: за цими даними, упродовж 2017 року в зоні відповідальності військової прокуратури Південного регіону України зафіксовано більше ніж півсотні смертельних випадків, частина з яких – у стані алкогольного сп’яніння. Чи є серед цих випадків самогубства, не уточнюється.
2016 року головний психіатр Міністерства оборони України Олег Друзь заявляв, що «випадки самогубств серед військових є непоодинокими», та, за його словами, офіційну інформацію про кількість міністерство не оприлюднює.
У січні 2018 року повідомлялось про самогубство військовослужбовця на Дніпропетровщині, на території одного з військових об’єктів.
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