Рада ухвалила закон щодо реабілітації жертв репресій радянського режиму

Верховна Рада України 13 березня ухвалила закон №6574 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років». За документ проголосували 237 депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою відновлення прав осіб, які були засуджені у позасудовому порядку, а також засуджені за діяння, які не вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві.

«Парламент ухвалив закон, який дає можливість по-новому розпочати процес реабілітації тих, хто був репресований радянським тоталітарним режимом», – так у Facebook прокоментувала рішення Верховної Ради співробітниця Українського інституту національної пам’яті Аліна Шпак.

«Для мене ця перемога є і тим приємнішою, що перезавантаження реабілітації я вже давно вважала особистим моральним обов'язком. Це було одне із тих завдань, з якими я йшла в Інститут національної пам’яті. Нарешті знімемо тавро «ворогів народу», «диверсантів», «ґвалтівників» з сотень тисяч достойників, які посміли бути інакодумцями і зі зброєю в руках боротись за свою Україну!» – додала Шпак.

Новий закон змінює викладені в законі України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» формулювання «з метою більш чіткого визначення категорій осіб, які мають право на реабілітацію, уточнення та визначення вживаних термінів».