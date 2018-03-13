Бойовики здійснили три обстріли на Донбасі, травмований український військовий – штаб

Один український військовий зазнав бойової травми 13 березня, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними підтримувані Росією бойовики здійснили з початку доби три обстріли позицій Збройних сил України.

Штаб указує, що на Луганському напрямку під обстрілом опинилися опорні пункти неподалік населеного пункту Луганське, а на Донецькому напрямку бойовики вели вогонь неподалік Пісків та шахти «Бутівка».

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у новому обстрілі автомобіля з персоналом Донецької фільтрувальної станції. Раніше цього тижня в схожому інциденті бойовики та українські військові звинуватили один одного.

В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 13 березня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.