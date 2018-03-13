У Дніпрі грабіжники спровокували ДТП, тікаючи з місця злочину, загинула людина

У Дніпрі підозрювані в майнових злочинах спровокували масштабне ДТП, тікаючи з чергового злочину, загинула одна людина. Інформацію про це ввечері 13 березня підтвердили в обласній поліції.

За даними з поліції, співробітники поліції мали оперативну інформацію щодо причетності групи чоловіків до скоєння грабежів на території Дніпра та області. Під час втечі з чергового такого злочину зловмисники на автомобілі Audi зіткнулися ще із кількома транспортними засобами, зокрема, з маршрутним таксі, у результаті ДТП водій однієї з автівок загинув на місці, до приїзду швидкої допомоги. Зараз його особу встановлюють.

Після ДТП зловмисники намагалися втекти. За словами свідків, пролунали постріли.

За даними речниці обласної поліції Ганни Старчевської, усі троє втікачів наразі затримані, з ними будуть проводитись слідчі дії. В автомобілі у них виявили дві одиниці вогнепальної зброї. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху), буде призначена серія експертиз, зокрема, трасологічна.