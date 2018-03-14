Біля польських поховань на Личаківському цвинтарі у Львові стався вибух – ОДА

Минулої ночі неподалік польського поховання на Личаківському цвинтарі у Львові стався вибух, повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

«13 березня о 21:40 у Львові на Личаківському цвинтарі, неподалік польського поховання – меморіалу «Львівські орлята», не встановленою особою було кинуто предмет, який вибухнув (ймовірно, граната РГД -5). В результаті вибуху утворилася вирва в діаметрі 20 сантиметрів, постраждалих осіб немає, споруди меморіалу ушкоджень не отримали», – повідомили в адміністрації.

За даними ОДА, на місце події ще ввечері вівторка працювали оперативні групи правоохоронців, причини події та причетні особи встановлюються.

На території музею-заповідника «Личаківський цвинтар» у Львові розміщені понад 300 тисяч поховань. Тут, зокрема, розташований Меморіал львівських орлят – польський військовий меморіал у Львові. На території поля почесних поховань є також могили загиблих на Майдані та в зоні АТО.