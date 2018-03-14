Візит Путіна до Криму є порушенням суверенітету України – МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило 14 березня протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з президентом Володимиром Путіним до окупованого Криму.

«Україна вважає згаданий візит, як і інші так звані «поїздки» російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія», – сказано в заяві.

Президент Росії Володимир Путін 14 березня відвідує із «робочою поїздкою» окупований український Крим. За інформацією прес-служби Кремля, Путін відвідав будівництво Керченського мосту, новий аеровокзальний комплекс аеропорту «Сімферополь» і візьме участь у мітингу-концерті в Севастополі.

Минулого разу Путін відвідував Крим в листопаді 2017 року. Тоді він взяв участь у відкритті пам’ятника російському цареві Олександру III на території Лівадійського палацу в Ялті.

Президент України Петро Порошенко назвав «небезпечною провокацією» візит Путіна до Криму.

Вибори президента Росії планують провести 18 березня 2018 року, спеціально перенісши закріплену в законодавстві дату на день четвертої річницю анексії Криму.

1 березня Верховна Рада закликала Раду безпеки і Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти і уряди не визнавати легітимність російських виборів у Криму.