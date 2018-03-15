Фіскальна служба: слова голови «Нафтогазу» Коболєва про причину штрафу є перекручуванням фактів

У Державній фіскальній службі України заявляють, що твердження голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва про причини штрафів є «свідомим перекручуванням фактів». Про це йдеться у відповіді за підписом начальника Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України Ігоря Піковського, яка надійшла на запит Радіо Свобода.

«Станом на сьогоднішній день залишаються не оформленими у митному відношенні обсяги природного газу, ввезені на митну територію України НАК «Нафтогаз України» протягом жовтня та листопада 2015 року в митному режимі імпорту на підставі зовнішньоекономічного договору, укладеного даною компанією з ПАТ «Газпром» (Російська Федерація)», – вказано у відповіді Піковського.

«За інформацією, наданою листом перевізника природного газу ПАТ «Укртрансгаз» від 30.08.2017… протягом жовтня та листопада 2015 року через митний кордон України переміщено відповідно 2 000 684,975 кубічних метрів та 388 006,544 кубічних метрів природного газу (до цих обсягів не входить газ, що поставлявся ВАТ «Газпром» на тимчасово непідконтрольні території)», – додають у фіскальній службі.

1 березня голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що отримав від Державної фіскальної служби України два персональні штрафи на суму 7 та 1,3 мільярда гривень, тому що він «не забезпечив можливість подання додаткової митної декларації з повним пакетом товаросупроводжувальних документів».

Сам Коболєв заявляє, що реальною причиною штрафів є відмова «Нафтогазу» оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ «Газпром» «контрабандно постачав на тимчасово окуповані території Донецької та Луганських областей».

Президент України Петро Порошенко попросив генерального прокурора Юрія Луценка та в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана перевірити обґрунтованість штрафу голови правління компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.