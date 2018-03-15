Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Березень 2018, Київ 22:34
Новини | Міжнародні

Сирійські правозахисники просять про бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії

Понад 20 сирійських організацій закликали країни світу розглянути ідею бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 року, щоб змінити політику Москви в Сирії. Звернення його автори адресували владі Великої Британії, Німеччини, США та Франції.

Правозахисники вважають, що російська влада має вплинути на президента Сирії Башара Асада і змусити його припинити бомбардування. Перш має бути припинена облога Східної Гути, вказують сирійські правозахисники.

14 березня до бойкоту чемпіонату світу в Росії закликав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

З 2013 року майже 400 тисяч жителів Східної Гути перебувають в облозі. У них обмежений доступ до продовольства, питної води, медикаментів і електрики.

У середині лютого 2018 року армія президента Сирії розпочала бомбардування позицій повстанців у регіоні. За даними Сирійського центру моніторингу порушень прав людини, за цей час загинуло понад 900 цивільних. Представники неурядової організації «Лікарі без кордонів» повідомляють про більш як тисячу загиблих.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG