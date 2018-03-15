«Динамо» програло «Лаціо» й вилетіло з Ліги Європи

Київське «Динамо» не змогло використати сприятливий рахунок першого матчу з італійським «Лаціо» (2:2) й залишає футбольну Лігу Європи після 1/8 фіналу. В Києві підопічні Олександра Хацкевича пропустили в кожному з таймів по голу після розіграшу кутових – 0:2.

На 23-й хвилині відзначився Лукас Лейва, на 83-й – Стефан де Фрай.

«Динамо» було останнім українським представником у єврокубках цього сезону. Раніше цього тижня іншому римському клубові, «Ромі», в Лізі чемпіонів програв донецький «Шахтар».