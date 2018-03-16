Обвал пішохідного мосту у США: 4 людини загинули, 9 травмовані

Чотири людини загинули і дев’ять були госпіталізовані 15 березня внаслідок обвалу пішохідного мосту на автомагістраль у американському штаті Флорида, повідомила місцева влада. Раніше влада Флориди заявляла, що від шести до десяти людей загинули в результаті інциденту.

Згідно з повідомленнями, вісім транспортних засобів також залишилися під завалами.

Міст завдовжки 53 метри і вагою 950 тонн відкрили лише 10 березня. Він перетинає вісім смуг руху транспорту і сполучає територію Міжнародного університету Флориди з невеликим містечком Світуотер в районі Майамі.

Трагедія сталася під час щорічних весняних канікул, тому студентів в університеті було менше, ніж зазвичай.