«Укравтодор» закликає водіїв утриматися від поїздок на далекі відстані

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») закликає водіїв утриматися від поїздок автотранспортом на далекі відстані.

Як повідомляє прес-служба компанії, 17-19 березня 2018 року складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), в більшості центральних і східних областей 3 (червоний).

За даними синоптиків, внаслідок впливу двох циклонів в Україні 17-19 березня 2018 року очікуються складні погодні умови. 17 березня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях сильний сніг, очікують до 15-20 сантиметрів снігу, а в Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській областях прогнозують сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу(5-10 сантиметрів).

18-19 березня в більшості областей України продовжаться опади, синоптики попереджають про ожеледицю.

Крім того, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України попередили про ймовірність виникнення порушення руху транспорту і ускладнення роботи енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства через очікувану в найближчі дні негоду.