Штаб: минулої доби на Донбасі бойовики порушили перемир’я біля Троїцького

У штабі АТО заявляють, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі зафіксований один обстріл з боку підтримуваних Росією бойовиків

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося на луганському напрямку, там бойовики з великокаліберних кулеметів і озброєння БМП-1 обстрілювали позиції українських військових біля Троїцького.

Унаслідок обстрілу жоден український військовий не постраждав, додають у штабі.

Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яка перебуває під їхнім контролем.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.