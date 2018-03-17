СБУ видворила в Росію журналістку телеканалу «Россия-24» Гончарову

Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку російського телеканалу «Россия-24» Наталію Гончарову, їй заборонили в’їзд до України на три роки.

Як стверджують в СБУ, журналістка «здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора».

«Правоохоронці встановили, що на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційних відеоматеріали, які у викривленому вигляді подавали ситуацію в нашій державі, дезінформували світову спільноту та наносили шкоду міжнародному іміджу України», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

За даними СБУ, росіянка планувала «проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента Росії на території України».

Восени 2017 року СБУ видворила з України низку журналістів, переважно з Росії, але й із інших країн, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.

Україна визнала Росію країною-агресором.