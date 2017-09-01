HRW розуміє занепокоєння України через російську пропаганду, але критикує видворення журналістів

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинувачує владу України в порушенні міжнародних зобов’язань через видворення іноземних журналістів за звинуваченням в антиукраїнській діяльності, хоча і визнає, що Київ має законні підстави непокоїтися через російську пропаганду.

Як йдеться в повідомленні організації від 1 вересня, за останній місяць Служба безпеки України видворила і заборонила в’їзд на українську територію щонайменше п’ятьом іноземним журналістам: трьом із Росії і двом з Іспанії.

«Практика українського уряду зі звинувачення журналістів в антиукраїнській позиції, потім видворення їх чи заборони в’їзду є серйозним порушенням її міжнародних зобов’язань у сфері прав людини. Заборона для журналістів є недалекоглядною і жалюгідною та підриває обіцянки України щодо демократичних реформ і верховенства права», – заявила дослідниця Human Rights Watch із українських питань Таня Купер.

Водночас в організації додали, що значна частина основних засобів масової інформації в Росії або належать державі або опосередковано контролюються державою, і стали рупором уряду, використовуючи засоби пропаганди, зокрема дезінформацію.

«В України є законні підстави непокоїтися через заангажовані чи неправдиві повідомлення в ЗМІ, зокрема через російську пропаганду, але обмеження роботи журналістів – це не відповідь. Влада повинна зробити Україну такою країною, де засоби масової інформації можуть передавати різні думки, не побоюючись відплати», – сказала Купер.

Раніше в ОБСЄ висловили стурбованість практикою затримання і видворення з України іноземних журналістів.

30 серпня СБУ затримала і видворила з України журналістку російського телевізійного «Першого каналу» Анну Курбатову за «діяльність, яка шкодила національним інтересам України». 14 серпня Служба безпеки України затримала і депортувала з таким самим формулюванням журналістку Всеросійської державної телерадіокомпанії Тамару Нерсесьян, якій заборонили в’їзд до України на три роки. 26 липня так само депортували з забороною на в’їзд Марію Князєву із ВДТРК на підставі тенденційного висвітлення подій в Україні.

25 серпня до України не пустили і заборонили в’їзд на три роки для двох іспанських журналістів Антоніо Памплієги і Мануеля Анхеля Састре, теж за «діяльність, яка шкодила національним інтересам України».

Останнім часом СБУ видворила з України вже цілу низку журналістів, переважно з Росії, але й із інших країн, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.