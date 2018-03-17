ГПУ: після обшуків в «Новій пошті» нікому про підозру не повідомляли

У Генеральній прокуратурі заявляють, що після обшуків в приміщеннях компанії «Нова пошта» нікому про підозру не повідомляли. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Вона нагадала, що триває розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем службовими особами «Нової пошти» та інших споріднених підприємств.

За версією слідства, було здійснено «прикриття незаконних фінансових послуг, що призвело до ненадходження до бюджетів коштів, а також умисне ухилення від сплати податків…службовими особами ТОВ «Нова Пошта» у особливо великих розмірах при здійсненні ліцензійної діяльності з переказу грошових коштів, доставки товарів (посилок) та міжнародних перевезень».

16 березня силовики проводили обшуки в офісних та складських приміщеннях у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові і Полтаві. У прокуратурі повідомляють, що в результаті слідчих дій були вилучені документи, гроші, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах.

Кримінальне провадження щодо «Нової пошти» розслідують за статтями «зловживання службовим становищем» і «ухилення від сплати податків».

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк повідомив у Facebook про обшуки в трьох містах: Києві, Харкові та Полтаві.

«Вперше в моїй практиці проводять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер», – написав підприємець.

«Нова пошта» заснована в 2001 році, компанія здійснює доставку документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. Згідно з інформацією на сайті «Нової пошти», компанія має понад 2300 відділень, більш ніж 1400 поштоматів для видачі або прийому посилок та 40 сортувально-перевантажувальних терміналів. Вона працює в майже 1000 міст та сіл.