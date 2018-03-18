Бойовики стріляли з гранатометів поблизу Опитного – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 17 березня підтримувані Росією бойовики здійснили один обстріл позицій Збройних сил України.

Як ідеться в ранковому зведенні, бойовики застосували гранатомети по укріпленнях неподалік населеного пункту Опитне, жодний український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» повідомили про відсутність обстрілів з боку ЗСУ 17 березня, в угрупованні «ЛНР» ще не наводили даних про бойові дії минулої доби.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що набув чинності, як було ухвалено 2 березня, з 00.01 години 5 березня і мав стати «повним і безстроковим». Але він був порушений уже в перші ж години чинності і далі, як і всі попередні перемир’я, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях. Сепаратисти вже заявляють про необхідність знову оголошувати ще одне перемир’я, цього разу «великоднє», з 1 квітня.