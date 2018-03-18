МВС: після демонтажу конструкцій на Майдані 2 людей доставили до управління поліції

Після демонтажу конструкцій на майдані Незалежності в Києві двох людей доставили до управління поліції, повідомила прес-служба МВС України у Facebook. Конструкції були встановлені з нагоди роковин анексії Росією Криму.

«За закликами спікерів та організаторів люди, які прийшли на акцію, вирішили розібрати конструкції із державною символікою. Конструкції, які символізували єдність України і Криму. Аби не провокувати ситуацію, поліцейські не втручалися, але зафіксували дії тих осіб, які це робили. Кожному з них буде надана правова оцінка», – заявив голова столичної поліції Андрій Крищенко

Водночас він додав, що акція в центрі Києва відбулася без грубих правопорушень.

У МВС заявили, що «вирішується питання» про відкриття кримінального провадження за статтею 356 («самоправство») Кримінального кодексу України.

Учасники акції, які розбирали конструкції, вимагали відставки президента України Петра Порошенка.

Мистецьку інсталяцію встановили напередодні 18 березня – річниці незаконного «референдуму», за результатами якого Москва проголосила півострів частиною своєї території.