Поліція не виявила вибухівку після повідомлення про мінування консульства Росії в Одесі

Поліція завершила перевірку повідомлення про мінування консульства Росії в Одесі, однак вибухонебезпечних предметів не виявила, повідомила поліція Одещини у Facebook.

Правоохоронці заявили, що не знайшли вибухівку і в районі Аркадія.

У відомстві зазначили, що внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 259 («завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян») Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють особу, яка повідомила про мінування.

Консульство Росії в Одесі було заблоковане поліцією й активістами.

16 березня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв в Україні (посольства в Києві, генеральних консульств у Львові, Одесі і Харкові) громадяни Росії допускатися не будуть, за винятком осіб із дипломатичним статусом.

У Росії у відповідь звинуватили Україну в «порушенні міжнародних зобов’язань і міжнародного права» і навіть у «втручанні у внутрішні справи Росії».