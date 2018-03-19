Поблизу Авдіївки поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 18 березня зазнав поранення один український військовий, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили два обстріли з гранатометів та стрілецької зброї впродовж доби, це сталося поблизу Авдіївки.

«На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують у мінометному обстрілі північної околиці Донецька, в угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що набув чинності, як було ухвалено 2 березня, з 00.01 години 5 березня і мав стати «повним і безстроковим». Але він був порушений уже в перші ж години чинності і далі, як і всі попередні перемир’я, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях. Сепаратисти вже заявляють про необхідність знову оголошувати ще одне перемир’я, цього разу «великоднє», з 1 квітня.