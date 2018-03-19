ЄС хоче бачити від України більше рішучості у боротьбі з корупцією – Моґеріні

Європейський союз закликає Україну продовжувати антикорупційну роботу, заявила Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Моґеріні після засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

«ЄС очікує, що особливо антикорупційна робота в Україні повинна тривати: йдеться про створення Антикорупційного суду, скасування зобов’язань подавати електронні декларації неурядовим організаціям і громадським активістам, а також низку інших кроків, які треба зробити для консолідації реформ. Ці реформи потрібні не так Європейському союзу, а насамперед, самим українцям, – заявила Моґеріні, наголошуючи на тому, що в багатьох сферах зміни вже йдуть, але є сфери, де «ЄС хотів би бачити більше рішучості».

В Україні в останні роки було створено кілька інституцій, які мають займатися боротьбою з корупцією: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з питань боротьби з корупцією.

Створення антикорупційних судів в Україні передбачає закон про судоустрій і статус суддів, схвалений у 2016 році. Проте до цього часу в Україні не схвалили спеціальний закон про створення таких судів.

У грудні 2017 року президент вніс до Верховної Ради України законопроект про Вищий антикорупційний суд. Цей документ критикували. Верховна Рада вже схвалила законопроект в першому читанні, документ готують до розгляду в другому читанні.