У Білому домі не здивовані результатами виборів у Росії

У Вашингтоні не здивувалися переобранню Володимира Путіна на пост президента Росії. Про це заявив офіційний представник Білого дому Гоґан Ґідлі, повідомляє агентство Associated Press.

За словами представника, «в Білому домі не здивовані результатами виборів».

Крім цього, Ґідлі зазначив, що телефонна розмова між Дональдом Трампом і Путіним поки що не запланована.

Водночас Путіна з перемогою на виборах уже привітали деякі європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Центральна виборча комісія Росії 19 березня опрацювала майже 100% бюлетенів на виборах президента. За попередніми даними, чинний президент Росії Володимир Путін набирає 76,7% голосів.

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.