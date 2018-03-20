Трамп привітав іранців із Новрузом, розкритикувавши владу в Тегерані

Президент США Дональд Трамп надіслав щорічне послання іранцям, які цими днями святкують Новруз, новий рік за традиційним календарем. У своєму зверненні американський лідер розкритикував іранський уряд та Корпус вартових Ісламської революції – важливий силовий елемент влади в Тегерані.

Трамп указав, що вважає іранський народ обтяженим «правителями, які служать собі замість того, щоб служити людям». Президент США також назвав Корпус вартових Ісламської революції «ворожої армією, яка ображає іранський народ і краде в нього задля фінансування тероризму за кордоном».

Трамп заявив, що Корпус вартових Ісламської революції витратив понад 16 мільярдів доларів на підтримку сирійського уряду і груп шиїтських бойовиків у Сирії, Іраку та Ємені.

Новруз – найбільше національне свято Ірану, його святкують у родинному колі з подарунками. Це свято також відзначається в країнах, що межують з Іраном, та в інших місцевостях по всьому світу.