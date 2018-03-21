«Ісламська держава» взяла відповідальність за вибух у Кабулі

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух біля шиїтської мечеті в столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого 21 березня загинули щонайменше 26 людей, ще 18 були поранені.

Як повідомили Радіо Свобода в Міністерстві внутрішніх справ Афганістану, більшість жертв – цивільні. Недалеко від місця нападу розташований університет.

Напад стався під час святкування Новруза, новорічного свята за перським календарем. Новруз є одним із нечисленних в ісламському світі свят, прямо не пов’язаних із релігійною мусульманською традицією.

За даними поліції, напад здійснив смертник, який активував вибухівку тоді, коли на вході до мечеті його помітили поліцейські.

Афганські чиновники побоюються, що кількість загиблих може зрости.

У січні в Кабулі майже 100 людей загинули внаслідок нападу бойовиків угруповання «Талібан» у центрі міста, де розташовані урядові будівлі, іноземні посольства і магазини. Також у січні внаслідок нападу талібів 22 людини загинули у дорогому готелі в столиці Афганістану, популярному серед іноземців. Серед загиблих були і громадяни України.

Напади в Кабулі продовжуються, попри обіцянки влади посилити заходи безпеки.