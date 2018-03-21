Москаль заборонив носити балаклави під час масових заходів на Закарпатті

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження, яким заборонив учасникам масових акцій закривати обличчя балаклавами чи масками під час проведення масових заходів у області, йдеться в повідомленні на сайті ОДА.

«Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи й ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами. Для справжніх патріотів немає жодного смислу ховати обличчя, це роблять хіба що злодії чи хулігани. Нормальні люди, тим більше патріоти, збираються на акції й проголошують свої лозунги з відкритими обличчями», – прокоментував своє рішення голова Закарпатської ОДА.

Документ, зокрема, рекомендує обласному управлінню поліції вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб у балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя.

«З профілактичною метою міліції доручено ідентифікувати таких людей із подальшою перевіркою на причетність до скоєння злочинів», – йдеться в повідомленні.

Останніми днями в Ужгороді були посилені заходи безпеки через відзначення річниці створення Карпатської України. 17 березня представники націоналістичних організацій провели «Марш слави». Голова Нацполіції Сергій Князєв пізніше заявляв, що поліція Закарпаття не допустила «шовіністичних чи якихось інших хуліганських проявів» в ході цих заходів.