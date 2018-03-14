Консульство Угорщини не рекомендує угорцям їздити до Закарпаття 16-18 березня через можливі провокації

Генконсульство Угорщини в Ужгороді не рекомендує угорцям їздити до Закарпаття 16-18 березня, особливо в міста Хуст та Ужгород. Про це повідомляється на сайті Генконсульства Угорщини в Ужгороді.

«Через складну політичну і суспільну ситуацію у сфері безпеки, з метою уникнення можливих провокацій, з 16 по 18 березня ми не рекомендуємо їздити до Закарпаття угорським групам та індивідуальним мандрівникам, особливо у визначені міста (наприклад, до Хуста, Ужгорода)», – заявили у посольстві.

15 березня у Закарпатті відзначатимуть річницю проголошення Карпатської України.

У лютому в Ужгороді сталися два інциденти, пов’язані із Товариством угорської культури: напади на будівлю датуються 27-м і 4-м лютого.

4 березня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці розкрили обидва злочини. За його словами, загалом затримали п’ятьох осіб, імовірний організатор-іноземець перебуває у розшуку.

5 березня голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що правоохоронці затримали людей, підозрюваних у підпалі офісу Товариства угорської культури Закарпаття в ніч на 27 лютого, а також встановили особу організатора нападу на угорський центр в Ужгороді. За його даними, це – співробітник «міністерства держбезпеки» (МГБ) невизнаного Придністров’я, який одразу після вчинення злочину «втік додому».

Відносини між Україною й Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження у школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.